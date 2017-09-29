Власти ДНР планируют с 1 октября повысить пенсии на 5%

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (302)

ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Пенсии жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики будут увеличены на 5% с 1 октября, заявил глава ДНР Александр Захарченко.

"Правительство обещало повышение пенсий в октябре на пять процентов", — сказал журналистам в пятницу Захарченко.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.