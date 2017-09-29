Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до пяти

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 5 человек, еще 20 получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя МВД Афганистана.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 19 пострадавших.

Взрыв произошел в афганской столице в пятницу днем. Как сообщали местные СМИ со ссылкой на очевидцев, взрыв совершил террорист-смертник. Предполагаемый злоумышленник вел стадо овец и пытался подойти поближе к мечети, находящейся в районе взрыва. Также очевидцы рассказали, что на месте были и другие потенциальные нападавшие, однако им удалось сбежать.

По данным телеканала, полиция подтвердила факт взрыва. Ни одна из действующих в регионе группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.