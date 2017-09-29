Украинские силовики за неделю 50 раз обстреляли территорию ЛНР

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую

ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. Украинские силовики 50 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики 220 мин и снарядов, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"За минувшую неделю украинские силовики 50 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено 220 снарядов и мин", — сказал Филиппоненко на брифинге.

По его словам, огонь велся из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных типов, БМП и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись районы 17 населенных пунктов ЛНР, добавил он.

"По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ снизилось на 26, а по выпущенным боеприпасам интенсивность снизилась втрое", — заявил Филиппоненко. Он отметил, что подразделения Народной милиции ЛНР соблюдают минские договоренности.