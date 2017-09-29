Эксперт заявил, что Россия не вмешивается в ситуацию с Каталонией

14:2629.09.2017
(обновлено: 15:04 29.09.2017)
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Утверждения о возможности российского вмешательства в ситуацию вокруг референдума о независимости Каталонии абсурдны, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Ранее испанская газета El País
опубликовала два материала, в которых обвинила ряд российских СМИ, в том числе RT, Sputnik и РИА Новости, в необъективном освещении событий в Каталонии. Автор статьей считает, что "машина распространения фальшивых новостей, которую Россия использовала, чтобы ослабить Соединенные Штаты и Европейский союз, начала работать на полную мощность в Каталонии".
"Это абсолютная чушь — раз. Второе – это такой, знаете, модный западный тренд, мода на который пошла, как известно, из-за океана, и ряд европейских стран желает в этом тренде как-то оставаться", — сказал Мартынов в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня", отвечая на соответствующий вопрос.
"Испания также хочет быть в этом мейнстриме, и эта тема есть. Эта тема она не наша и даже не испанская. Это такая история глобальных СМИ", — добавил Мартынов.
Посол Испании в РФ Игнасио Ибаньес в четверг заявил, что нет подтверждения информации о "русском следе" в поддержке сайтов, посвященных референдуму о независимости Каталонии. В свою очередь посол России в Испании Юрий Корчагин выразил мнение, что попытки обвинить российские СМИ в необъективном освещении ситуации вокруг Каталонии, а также найти в ней "руку Кремля", абсолютно не соответствуют действительности. По его словам, "все это представляет собой полную кашу, к которой "руке Москвы" даже противно прикасаться".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что ситуация с референдумом в Каталонии – это внутреннее дело Испании, и "мы не считаем возможным каким-то образом в это вмешиваться".