Вопрос о выходе Армении из ЕАЭС вынесут на заседание парламента

ЕРЕВАН, 29 сен — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Армянская оппозиционная фракция "Елк" (Исход) вынесет во внеочередном порядке на пленарное заседание Национального собрания проект решения о создании временной парламентской комиссии по изучению вопроса выхода страны из ЕАЭС, заявила в пятницу РИА Новости депутат от политобъединения Лена Назарян.

Ранее руководитель фракции "Елк" Никол Пашинян сообщил на своей странице в Facebook , что вопрос о ЕАЭС признан ими внеочередным и будет обсуждаться на пленарном заседании парламента 3 октября.

"Внеочередным признан вопрос о создании временной комиссии", — пояснила агентству Назарян.

Ранее, 27 сентября, профильная комиссия по внешним связям парламента Армении дала отрицательное заключение по инициативе о создании комиссии. Депутат от правящей Республиканской партии Армении Эрмине Нагдалян заявила, что постоянная комиссия по внешним связям обладает всем инструментарием для обсуждения этого вопроса, и необходимости формирования временной комиссии нет.

Тем не менее регламент парламента позволяет выносить на обсуждение пленарного заседания проект закона или постановления, если он признается оппозиционной фракцией внеочередным. Решение оппозиционной фракции о признании вопроса внеочередным может быть представлено спикеру Национального собрания не позднее 17.00 мск пятницы, предшествующей очередной парламентской неделе.

Решение о представлении в парламент проекта заявления "О начале процесса прекращения действия договора о Евразийском экономическом союзе по части Армении" было принято 8 сентября на заседании фракции "Елк". Она обладает девятью мандатами в 105-местном парламенте. Обоснованием для выхода Армении из ЕАЭС, по утверждению членов фракции, является, в частности, снижение социально-экономических показателей, барьеры в развитии экономических отношений с третьими странами, в том числе с соседями — Грузией и Ираном.

В тот же день вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, представляющий фракцию Республиканской партии, заявил, что государство выступает против выхода из ЕАЭС. Глава комиссии по внешним связям также заявлял, что инициатива "Елка" не соответствует внешнеполитическим и внешнеэкономическим интересам Армении и не входит в рамки приоритетов ее внешней политики.