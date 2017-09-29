Силовики 177 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Украинские силовики 177 раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 500 мин и снарядов, заявил журналистам в пятницу начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"Всего за прошедшую неделю противник 177 раз нарушил режим прекращения огня и применил по территории республики 469 артиллерийских, танковых снарядов и мин", — сказал Безсонов.

По его словам, повреждения получили 25 домов.