Суд в Греции отложил решение по экстрадиции Винника в США до 4 октября

Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по подозрению в отмывании денег

Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по подозрению в отмывании денег

САЛОНИКИ, 29 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Совет судей в Салониках отложил до 4 октября вынесение решения по ходатайству США о выдаче россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании 4 миллиардов долларов.

"В связи с большим объемом материалов суд постановил объявить перерыв и вынести решение 4 октября",- сообщила председатель суда Калирои Химариу.

Обычно суд выносит решения по делам об экстрадиции в течение дня.

Адвокаты Винника заявили, что с учетом представленных материалов они ждут решения в пользу своего подзащитного.