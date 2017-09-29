Глава ДНР: Киев не заинтересован в предоставлении особого статуса Донбассу

ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Киеву невыгодно принятие закона об особом статусе Донбасса, это будет означать конец "режима Порошенко", заявил глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.
"Мало времени (для принятия закона об особом статусе донбасса, срок действия которого истекает в октябре — ред.), чтобы это решение (о продлении срока действия закона — ред.) принять, и Украине это невыгодно. Принятие закона об особом статусе означает конец режима Порошенко", — сказал Захарченко журналистам.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.