Глава ДНР: Киев не заинтересован в предоставлении особого статуса Донбассу

ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Киеву невыгодно принятие закона об особом статусе Донбасса, это будет означать конец "режима Порошенко", заявил глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.

Закон был принят 18 октября 2015 года, в текущем году в эту же дату будет прекращено его действие. При этом украинские власти не инициируют продление закона или разработку нового.

"Мало времени (для принятия закона об особом статусе донбасса, срок действия которого истекает в октябре — ред.), чтобы это решение (о продлении срока действия закона — ред.) принять, и Украине это невыгодно. Принятие закона об особом статусе означает конец режима Порошенко", — сказал Захарченко журналистам.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.