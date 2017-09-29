В ДНР заявили о непричастности к взрывам на украинских военных складах

ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о непричастности ополченцев к взрывам на военных складах на подконтрольной Киеву территории — в Донецкой и Винницкой областях.

"Много версий в интернете (причин взрывов на складах — ред.). Одна из них — месть за покушение (министра доходов и сборов ДНР Александра) Тимофеева. Но мы не террористы, не занимаемся покушениями. Это не мы. Считаю, что это может быть, во-первых, попытка скрыть продажу оружия в другие страны. Второе — банальная халатность", — сказал журналистам в пятницу Захарченко.

Ранее в Донецкой области на окраине села возле Мариуполя загорелся склад боеприпасов украинских силовиков, произошло несколько взрывов, из близлежащих домов эвакуировали местных жителей. Пресс-служба Госслужбы по ЧС 23 сентября сообщила о ликвидации пожара.

Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.

Ранее источник в силовых ведомствах ДНР сообщил РИА Новости, что в Донецке в субботу совершено покушение на министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева, он в критическом состоянии. В Миндоходов и сборов республики подтвердили информацию о попытке покушения на Тимофеева и взрыве его автомобиля. В ведомстве уточнили, что с министром все в порядке, ему была оказана медицинская помощь.