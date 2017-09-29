Правительство Каталонии заявило о готовности к переговорам

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

БАРСЕЛОНА, 29 сен – РИА Новости. Каталонские власти готовы к переговорам с испанским правительством по референдуму о независимости автономного сообщества, заявил на пресс-конференции в Барселоне советник (министр) по иностранным делам женералитета Рауль Ромева.

"Голосовать – это не вопрос независимости, это вопрос демократии. Мы готовы к диалогу, когда испанское правительство будет готово. Мы пытались сделать это (вести переговоры – ред.) в течение нескольких месяцев", — сказал Ромева. Он также добавил, что такие переговоры "должны быть основаны на воле большинства".

Он назвал голосование 1 октября "не вопросом независимости, а вопросом демократии", поскольку только таким образом можно понять, "сколько людей поддерживают независимость, а сколько против".

Проблема заключается лишь "в политической воле испанского правительства". "Мы много раз пробовали, пытались обговорить условия этого референдума", — высказал свою позицию Ромева.

Член каталонского правительства выступал перед журналистами, которые освещают голосование 1 октября, на английском.

Организация референдума, по его словам, не является уголовным преступлением. "Действия правительства и его институтов вызывают озабоченность не только у нас, но и у всего ЕС. Это также возможность для Каталонии, для Испании, для Европы", — добавил Ромева.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.