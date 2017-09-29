В кратере вулкана на Бали появились трещины, сообщили СМИ

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Снимки со спутников показали, что в кратере вулкана Агунг на индонезийском острове Бали появились трещины, из них поднимается столб белого дыма, сообщает издание Sydney Morning Herald со ссылкой на представителя Центра вулканологии и уменьшения геологических угроз Геде Суантику (Gede Suantika).

"Снимки со спутников показали … что на дне вулкана есть трещины", — сказал Суантика. По его словам, ранее дым был малозаметен, но на этой неделе его хорошо видно при условиях ясного неба.

Кроме того, как сообщил в своем Twitter представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо, из-за возможного извержения вулкана эвакуированы уже 144 тысячи человек.

До этого сообщалось об эвакуации около 100 тысяч человек.

В связи с активностью вулкана Агунг сейчас на всей территории острова Бали объявлено чрезвычайное положение. Радиус зоны особой опасности составляет 12 километров от кратера вулкана. Местные власти ввели режим чрезвычайного положения на острове до 1 октября.

Посольство РФ в Индонезии рекомендовало российским туристам, находящимся на Бали, не выезжать в центральные и северо-восточные районы острова в связи с активностью вулкана.