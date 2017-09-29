Победа над ИГ* может принести ЕС больше террора, считает представитель ОБСЕ

ВЕНА, 29 сен — РИА Новости. Изгнание террористической группировки "Исламское государство"* с отвоеванных у них территорий на Ближнем Востоке означает лишь конец первой фазы противостояния, поэтому в борьбе с терроризмом нельзя повторять ошибок прошлого, и заявлять об уничтожении угрозы после победы в регионе, заявил специальный представитель австрийского председательства в ОБСЕ по борьбе с радикализацией и насильственным экстремизмом Петер Нойман.
Нойман пояснил, что "конец ИГ* на территории Сирии и Ирака не означает конец борьбы с терроризмом, это даже не означает победы над ИГ*, это лишь будет концом территориального проекта ИГ*, не более и не менее, а лишь конец первой фазы".
Вторая фаза, по его мнению, принесет Европе в краткосрочной перспективе парадоксальным образом больше, а не меньше терроризма, и в первую очередь виной этому будут бойцы-исламисты, поехавшие служить в ИГ* из ЕС и теперь возвращающиеся домой.
Он отметил, что сейчас нельзя допускать ту же ошибку, которую совершили США в 2011 году, когда заявили, что с гибелью Усамы Бен Ладена террористическая группировка "Аль-Каида" (также запрещена в РФ) была побеждена, и таким образом проблема решена.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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