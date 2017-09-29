Глава Европарламента поддержал создание должности министра экономики ЕС

БРЮССЕЛЬ, 29 сен – РИА Новости, Мария Князева. Глава Европарламента Антонио Таяни выступает за создание должности министра экономики для всего Евросоюза.

Таяни прибыл на "Цифровой саммит" глав государств ЕС в Таллине, трансляция которого ведется службами ЕС.

"Есть документ Европарламента, где есть (предложение) министра экономики для Евросоюза, для еврозоны. Я выступаю за. Я думаю, что это должен быть комиссар (Еврокомиссии – ред.)", — сказал он, упомянув документы ЕП, принятые в феврале текущего года.

Еврокомиссия (ЕК) планирует в декабре представить предложения по реформированию Экономического и монетарного союза в ЕС с возможностью введения должности министра экономики и финансов ЕС. Функции такого министра могут быть возложены на вице-президента Еврокомиссии, он также мог бы возглавить совет министров экономики и финансов стран еврозоны (Еврогруппу), сообщала ЕК.

В настоящее время в Еврокомиссии есть ряд еврокомиссаров, в том числе, в должности вице-президентов, которые отвечают за экономические и финансовые вопросы. Еврогруппу, по нынешним правилам, возглавляет один из действующих министров финансов стран валютного блока.

Экономический и монетарный союз формируется внутри ЕС с 1992 года. Он включает в себя координацию экономической и бюджетной политики стран ЕС, в частности, за счет ограничений уровней госдолга и дефицита бюджета каждой страны, а также общую монетарную политику, проводимую ЕЦБ, единую валюту — евро, единые правила надзор за банками в еврозоне.

Все страны ЕС являются участниками экономического союза, но не все — валютного, то есть, еврозоны. Валютный блок насчитывает 19 стран, а Евросоюз — 28. Все государства еврозоны — члены ЕС. Все ныне не участвующие в еврозоне страны ЕС (кроме двух), как ожидается, должны присоединиться к валютному блоку в будущем, но это возможно лишь при соответствии их экономик определенным критериям. Два государства, не пожелавшие вступать в будущем в еврозону, — это Дания и Великобритания. Последняя сейчас находится в процессе отделения от Евросоюза в целом.