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Власти Каталонии пытаются совершить госпереворот, считает эксперт

Сюжет:
Референдум о независимости Каталонии (109)
13:1529.09.2017
(обновлено: 13:18 29.09.2017)
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© REUTERS / Albert GeaУчастники акции протеста перед зданием департамента экономики Каталонии в Барселоне. 20 сентября 2017Участники акции протеста перед зданием департамента экономики Каталонии в Барселоне. 20 сентября 2017
© REUTERS / Albert Gea

БАРСЕЛОНА, 29 сен – РИА Новости, Елена Шестернина. Власти Каталонии пытаются совершить государственный переворот, проводя так называемый референдум о независимости, но 2 октября Каталония останется автономным сообществом, считает представитель общественной организации "Каталонское гражданское общество", профессор экономики Автономного университета Барселоны Ферран Брунет.

Участники акции протеста в Барселоне. 20 сентября 2017
© РИА Новости / Мария Калахорра
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Эксперт: настоящего референдума в Каталонии не будет, пошумят и успокоятся
Парламент Каталонии, где абсолютное большинство имеют депутаты от партий "Вместе за да" и "Кандидатура народного единства", поддерживающих независимость автономного сообщества от Испании, 6 сентября принял закон о референдуме. Оппозиционные партии считают голосование незаконным, этот документ был оспорен испанским правительством в Конституционным суде, который принял иски к рассмотрению. Это означает, что дальнейшие шаги каталонских властей, направленные на проведение референдума, незаконны.

© РИА Новости / Марина КалахорраПерейти в фотобанкСторонники независимости Каталонии во время акции протеста в Барселоне. 20 сентября 2017
© РИА Новости / Марина Калахорра
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Сторонники независимости Каталонии во время акции протеста в Барселоне. 20 сентября 2017

"Они разрушают страну"

"То, что происходит, начиная с 6 сентября, в Каталонии — государственный переворот. Это вызов международному праву. Они разрушают страну. Мы категорически против того, что происходит, и этого не допустим. Второго октября (на следующий день после "референдума") Каталония останется автономным сообществом Испании", — заявил Брунет на встрече с иностранными журналистами. Происходящее в автономном сообществе он назвал "сюрреалистической ситуацией".

Участники акции протеста перед зданием департамента экономики Каталонии в Барселоне. 20 сентября 2017
© AFP 2017 / Pau Barrena
Каталония не отделится от Испании после референдума, считает эксперт
По его словам, в план сторонников независимости, обещающих объявить о выходе из Испании в случае, если во время голосования 1 октября большинство поддержит создание нового независимого государства, никто всерьез не верит. "Если бы кто-то всерьез думал, что Каталония объявит независимость, то деньги уже бы все вывели из автономного сообщества. Но этого не происходит", — отметил он.

По оценкам экономиста, в случае объявления независимости, товарооборот Каталонии упадет – при лучшем раскладе на 20%, при худшем – на 60%, при этом безработица вырастет. К тому же, по его словам, придется вводить новую валюту – выход из Испании автоматически означат и выход из еврозоны.

Поддержки нет

Логотип Центрального европейского банка во Франкфурте. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Референдум состоится, "несмотря ни на что", заявили в Каталонии
Представитель Ассоциации по наблюдению за выборами Каталонии Фелипе Морено напомнил, что у сторонников независимости нет абсолютной поддержки в обществе. "На последних выборах меньшая часть избирателей проголосовали за партии, поддерживающие отделение от Испании", — напомнил он. Однако из-за особенностей избирательной системы в Испании им удалось получить большинство мандатов в каталонском парламенте. Поддержка идеи независимости намного сильнее в деревнях, чем в крупных городах – 55% против 33%. "Территориальный разрыв огромен", — отметил он.

Согласно опросам, 41% жителей автономного сообщества считают своими родным языком каталанский, 41,7% — испанский, 14% — говорят на обоих языках, остальные — на других. По словам Морено, "радикализация произошла в последние годы только среди каталаноязычных жителей автономного сообщества", и главную роль в этом сыграли местные СМИ, открыто поддерживающие идею независимости. "80% тех, кто смотрит каталонские каналы, поддерживает независимость. Как может быть, что люди, живущие в одних и тех же условиях, придерживаются столь разных взглядов? Единственный ответ – влияние СМИ, речь идет об открытой пропаганде", — считает он.

Участники акции протеста перед зданием департамента экономики Каталонии в Барселоне. 20 сентября 2017
© AFP 2017 / Pau Barrena
Объявление независимости для Каталонии невыгодно, считают в Испании
Ана Лосада, представитель Ассамблеи за двуязычные школы Каталонии, считает, что и каталонский, и кастильский языки должны преподаваться в учебных заведениях на равных. По ее словам, с трех до шести лет детям в Каталонии вообще не преподают испанский, затем – по два часа в неделю. "Тех родителей, которые просят увеличить количество школьных часов на испанском, мэрии муниципалитетов обвиняют, что они пытаются разрушить мирное сосуществование в обществе", — заявила Лосада. По ее словам, преподавание истории в каталонских школах существенно отличается от того, как этот предмет преподают в остальных учебных заведениях Испании, и "не соответствует реальности".

Самая распространенная фамилия в Каталония такая же, как и во всей Испании – Гарсия, однако "нет ни одного человека с такой фамилией в женералитете", напомнила активистка.

© REUTERS / Albert GeaУчастники акции протеста перед зданием департамента экономики Каталонии в Барселоне. 20 сентября 2017
© REUTERS / Albert Gea
Участники акции протеста перед зданием департамента экономики Каталонии в Барселоне. 20 сентября 2017

Нет желания вести диалог

Изъятые в Каталонии бюллетени
© Фото : МВД Испании
В Каталонии изъяли 2,5 миллиона бюллетеней для голосования на референдуме
Профессор конституционного права Автономного университета Барселоны Франсеск Каррерас считает, что в течение последних 40 лет ни в Испании, ни в Каталонии не было реального желания вести нормальный диалог, а в автономном сообществе – до появления партии "Граждане" — не было ни одной политической силы, за исключением "внешней Народной партии", которая защищала бы интересы испаноязычных жителей Каталонии.

Участница акции протеста в Барселоне. 20 сентября 2017
© РИА Новости / Мария Калахорра
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Эксперты ООН призывают Испанию не препятствовать референдуму в Каталонии
"Премьер (Испании Мариано) Рахой должен был еще в 2012 году начать вести диалог, привлечь специалистов в области экономики, права, других областях, которые бы объясняли, какие негативные последствия могут быть для автономного сообщества в случае отделения от Испании, объяснили, что будет падение экономики, что Каталония окажется вне ЕС и вне ООН", — заявил профессор, призывающий начать реформу конституции, причем не только в плане расширения автономии Каталонии, но и в вопросе пересмотра полномочий властей других автономных сообществ Испании.

Представитель партии "Союз, прогресс и демократия" Карлос Силва считает, что решение каталонской проблемы займет еще очень много лет. "Многие каталонцы долгое время чувствовали себя брошенными государством. Государство, наконец, должно взять на себя ответственность, понять важность этой проблемы", — подчеркнул он.

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