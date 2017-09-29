Союз Курдистана готов обсудить будущий статус

КАИР, 29 сен — РИА Новости. Курды готовы к открытым переговорам по двум возможным вариантам статуса Курдистана: независимом государстве или изменении государственного устройства Ирака на конфедерацию, сообщил в интервью РИА Новости член Политбюро Патриотического союза Курдистана Мулла Бахтияр.

"Мы готовы обсуждать эти два варианта… Сейчас необходимо "очистить" стол переговоров, включить в них новые и старые проекты… Пусть любая страна, СБ ООН, ООН, посольства крупных стран в Багдаде контролируют эти переговоры", — сказал Бахтияр.

Он также выразил уверенность, что начать надо с "очищения болезненной атмосферы в Ираке, которая не способствует диалогу". "До сих пор другого убедительного варианта решения нашей проблемы никто так и не предложил", — подчеркнул представитель Патриотического союза Курдистана.

Бахтияр также отметил, что считает меры по изоляции и блокаде Курдистана "неконструктивными и поспешными". "Зачем они так спешат с блокадой и медлят с началом диалога?.. Мы желаем, чтобы мы все были гибкими и рациональными, но способны и на жесткий ответ", — заключил он.