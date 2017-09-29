МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Настоящего референдума в Каталонии фактически не будет, считает руководитель Центра иберийских исследований Института Европы РАН Владимир Верников.

"Референдум как таковой не состоится в принципе, потому что есть целый ряд элементов, который работает против самого понятия признания результатов: нет ценза, нет списков, нет избирательных бюллетеней, нет комиссий, которые будут подсчитывать. Все. Можно так голосовать по десять раз. Это все получается абсолютно безосновательно", — сказал он в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".

"Я считаю, что пошумят и успокоятся, потому что никакой юридической силы референдум иметь не будет. Но это очень плохо для Испании и для европейского сообщества, потому что инвестиции в ту часть Испании, которая неспокойна, не придут", — добавил Верников.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными. Генеральный прокурор Каталонии Хосе Мария Ромеро де Техада отдал распоряжение правоохранительным органам автономного сообщества изымать урны, бюллетени и списки избирателей в день проведения референдума.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.