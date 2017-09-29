Талибы не будут прорываться на территорию Таджикистана, считает Клинцевич

ДУШАНБЕ, 29 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Боевики радикального движения "Талибан"* никогда не будут пытаться попасть на территорию Таджикистана, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Клинцевич принимает участие в международной конференции "Борьба с терроризмом и экстремизмом в Евразии: общие угрозы и совместный опыт", проходящей в Душанбе.

"Талибы никогда не будут пытаться прорваться на территорию Таджикистана, у них нет такой необходимости. На севере Афганистана боевики "Талибана"* укрываются от правительственных войск, потому что для них там безопаснее", — сказал он РИА Новости.

По его мнению, у талибов политические амбиции простираются только на территорию Афганистана. "Но игиловцы (боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*), водрузившие свой черный флаг в ряде крупных населенных пунктов, рассматривают Афганистан как плацдарм для проникновения в Россию и другие страны СНГ", — заявил Клинцевич.

Касаясь вопроса обеспечения безопасности на таджикско-афганской границе, где, по официальным данным Госкомитета нацбезопасности республики, находятся более 1 тысячи боевиков "Талибана"* и ИГ*, он отметил, что "РФ обеспечивает там безопасность с точки зрения прямого вторжения". "Мы готовы к его отражению, готова и таджикская армия", — сказал Клинцевич.

По его мнению, "основными методами дестабилизации обстановки в Таджикистане и других странах Центральной Азии будет работа с неправительственными и некоммерческими организациями и религиозно необразованными, недовольными властями людьми".

Начальник управления по противодействию терроризму и экстремизму Генпрокуратуры Таджикистана Рахим Абдулхасаниен сообщил РИА Новости, что в стране по представлению ведомства 15 организаций признаны террористическими и экстремистскими и их деятельность запрещена на территории Таджикистана. По его словам, в республике действуют официально 4 тысячи мечетей и до недавнего времени существовали еще 1,3 тысячи нелегальных мечетей, часть которых использовалась для распространения экстремистских идей и вербовки граждан.

*Террористические группировки, запрещенные в России