Лидеры ЕС готовы реформировать объединение, заявил Макрон

БРЮССЕЛЬ, 29 сен — РИА Новости. Лидеры стран-членов Евросоюза поддержали необходимость применения новых методов для развития ЕС и реформирования объединения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В четверг вечером лидеры стран-членов ЕС провели в Таллине неформальный ужин, на котором обсуждалось будущее Евросоюза.

"Вчерашние дискуссии, как и двусторонние переговоры, которые мы провели, были плодотворными и показывают коллективное осознание необходимости рывка в Европе, применения новых методов", — сказал Макрон журналистам перед "Цифровым саммитом" ЕС в Таллине. Его выступление транслировалось службами ЕК.

По его словам, "в ближайшие недели председатель Туск сообщит о конкретной реализации (планов) и проекте, который мы (Евросоюз) будем выполнять".

"Но сегодня мы убеждены, что Европа должна двигаться быстрее и сильнее, чтобы укрепить суверенитет, единство и демократию. Я могу сказать, что есть общий консенсус о (необходимости) продвинуться вперед", — заявил французский президент.

Макрон 26 сентября выступил с программной речью перед студентами парижского университета Сорбонна, представив свое видение будущего Европы и обозначив целый ряд предложений по реформированию ЕС. Французский лидер убежден, что европейские страны в современном мире не могут в одиночку противостоять всем вызовам, поэтому необходимо вместе решать проблемы безопасности и обороны, наплыва мигрантов, вопросы развития экономики, борьбы с изменением климата, развития цифровых технологий. При этом он отметил, что сегодня Европа "слишком слаба, медлительна и неэффективна".