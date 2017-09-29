Каталония не отделится от Испании после референдума, считает эксперт

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Референдум о независимости, который планируют провести в Каталонии, не будет иметь серьезных юридических последствий и не приведет к отделению региона от Испании, считает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

"Оно (голосование – ред.) не будет иметь никаких глубоких юридических последствий, никаких конституционных последствий, и Каталония после этого не станет независимой", — сказал он в ходе "круглого стола" в МИА "Россия сегодня".

Эксперт признал, что референдум может осложнить диалог между Барселоной и Мадридом, если на нем большинство проголосует за отделении от Испании. При этом он считает, что силового варианта развития событий в Каталонии не будет. "Пока никто ни к каким силовым действиям не прибегал и прибегать не будет", — отметил Топорнин.

В свою очередь, заведующая сектором международных организаций и глобального политического регулирования Института мировой экономики и международных отношений РАН, профессор факультета мировой политики МГУ Ирина Прохоренко отметила, что несоответствие референдума конституции Испании – это только часть проблемы. По ее словам, планируемое голосование не соответствует и другим законам, касающимся Каталонии.

"Это несоответствие главному после конституции нормативному акту, по которому сейчас живет Каталония – это статут. И если мы посмотрим процедуру голосования (в парламенте Каталонии – ред.) по вопросу о референдуме, то даже там были нарушены положения статута, когда голосование осуществлялось простым большинством, а не двумя третями, и протащили положение о том, что нет порога явки. И еще многие, многие другие причины", — сказала она в ходе "круглого стола".

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.