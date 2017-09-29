В Крыму заявили, что Киев перешел к активным шпионским действиям

СИФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Киевские власти после провала политики давления и блокад Крыма перешли к активным диверсионно-шпионским действиям, заявил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержаны граждане России Анна Сухоносова и Дмитрий Долгополов, которые собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие гостайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота РФ. Долгополов является военнослужащим, его подразделение дислоцировано в Крыму. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", им грозит до 20 лет заключения.

"Политическое и информационное давление, а также целый ряд блокад результата по дестабилизации в крымском регионе не дали. В этой связи Киев перешел к активным диверсионно-шпионским действиям", — сказал РИА Новости Смирнов.

По его словам, высокопрофессиональная работа российских спецслужб, а также бдительность крымчан сводят к нулю шансы Киева на подрыв ситуации в Крыму.