В Крыму заявили, что Киев перешел к активным шпионским действиям

СИФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Киевские власти после провала политики давления и блокад Крыма перешли к активным диверсионно-шпионским действиям, заявил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.
"Политическое и информационное давление, а также целый ряд блокад результата по дестабилизации в крымском регионе не дали. В этой связи Киев перешел к активным диверсионно-шпионским действиям", — сказал РИА Новости Смирнов.
По его словам, высокопрофессиональная работа российских спецслужб, а также бдительность крымчан сводят к нулю шансы Киева на подрыв ситуации в Крыму.