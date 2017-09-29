В Ереване потушили пожар в научном центре

ЕРЕВАН, 29 сен — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Пожар, возникший в пятницу утром в Научно-технологическом центре органической и фармацевтической химии в Ереване, потушен, заявили в пресс-службе МЧС Армении.

Ранее в министерстве сообщили, что 29 сентября в 10.01 (09.01 мск) поступил сигнал о задымлении в подвальном помещении центра. На место происшествия выехали шесть расчетов спасателей, группа реагирования на чрезвычайные ситуации Национального центра кризисного управления и и оперативная группа радиационного, химического и биологического мониторинга управления организации работ по защите населения и ликвидации последствий катастроф МЧС.

"Пожар в Научно-технологическом центре органической и фармацевтической химии потушен. В складе лаборатории в подвальном этаже площадью 28 квадратных метров сгорели химические материалы", — говорится в сообщении. Пострадавших нет. Причины инцидента выясняются, специалисты возможные последствия пожара.