В Ереване потушили пожар в научном центре

ЕРЕВАН, 29 сен — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Пожар, возникший в пятницу утром в Научно-технологическом центре органической и фармацевтической химии в Ереване, потушен, заявили в пресс-службе МЧС Армении.
"Пожар в Научно-технологическом центре органической и фармацевтической химии потушен. В складе лаборатории в подвальном этаже площадью 28 квадратных метров сгорели химические материалы", — говорится в сообщении. Пострадавших нет. Причины инцидента выясняются, специалисты возможные последствия пожара.