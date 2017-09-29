Союз Курдистана: Астана и Женева не решают проблем нацменьшинств региона

КАИР, 29 сен — РИА Новости. Конференции в Женеве и Астане обсуждают вопросы безопасности и интересы между крупными мировыми державами и правительствами региона, но не решают проблем национальных меньшинств во главе с курдами, сообщил в интервью РИА Новости член Политбюро Патриотического союза Курдистана Мулла Бахтияр.

"Правительства стран региона договариваются с основными державами в Женеве и Астане по двум основным пунктам: установление безопасности в регионе и как обеспечить общие интересы между странами региона и крупнейшими державами. Эти пункты не имеют ничего общего с демократией и не решают проблем национальных меньшинств, таких, как курды", — сказал он.