В Союзе Курдистана обеспокоены политическими условиями в регионе

КАИР, 29 сен — РИА Новости. Политическая ситуация в регионе после победы над террористической группировкой "Исламское государство"* вызывает серьезные опасения у курдского народа, поскольку очевидно, что восстановления баланса сил не произойдет, сообщил в интервью РИА Новости член Политбюро Патриотического союза Курдистана Мулла Бахтияр.
"Позиция нынешних правящих режимов в регионе вызывает наши опасения. Политические условия после окончания борьбы с ИГ* также беспокоят курдский народ… Эта победа не поможет нам восстановить баланс политических сил", — сказал он.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.