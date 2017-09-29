В Союзе Курдистана обеспокоены политическими условиями в регионе

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. 23 сентября 2017

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. 23 сентября 2017

КАИР, 29 сен — РИА Новости. Политическая ситуация в регионе после победы над террористической группировкой "Исламское государство"* вызывает серьезные опасения у курдского народа, поскольку очевидно, что восстановления баланса сил не произойдет, сообщил в интервью РИА Новости член Политбюро Патриотического союза Курдистана Мулла Бахтияр.

"Позиция нынешних правящих режимов в регионе вызывает наши опасения. Политические условия после окончания борьбы с ИГ* также беспокоят курдский народ… Эта победа не поможет нам восстановить баланс политических сил", — сказал он.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.