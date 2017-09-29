В Бангладеш число беженцев рохинджа превысило 518 тысяч человек

ЖЕНЕВА, 29 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество беженцев рохинджа, пришедших из Мьянмы в Бангладеш с 25 августа, превысило 518 тысяч человек, сообщил журналистам пресс-секретарь Международной организации по миграции (МОМ) Джоэл Миллман.

"Пятьсот восемнадцать тысяч человек покинули Мьянму с 25 августа. И порядка 300 тысяч рохинджа находилось в Бангладеш до начала кризиса", — сказал он.

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. Из-за вспышки насилия погибли 414 человек.

В сентябре 2016 года была создана Консультативная комиссия по ситуации в Ракхайне, которую возглавил экс-генсек ООН Кофи Аннан. Комиссия была создана Фондом Кофи Аннана и офисом государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи с целью выработать комплексные рекомендации по разрешению конфликта. Комиссия представила 63-страничный доклад в августе этого года, текст доступен на официальном сайте комиссии.