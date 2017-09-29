Силовики обстреляли район наблюдательного пункта СЦКК, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации в районе Ясиноватой оказался в зоне обстрела украинских силовиков, представители СЦКК были вынуждены находиться в укрытии более двух часов, пострадавших нет, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной ДНР в СЦКК.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили об обстреле нескольких населенных пунктов на территории ДНР. С позиций ВСУ было выпущено 150 мин и снарядов разного калибра.

"Сегодня, 29 сентября, в 5:50 с позиций 72-й отдельной механизированой бригады имени "Черных запорожцев" был открыт огонь с направления воинской части Авдеевки по населенному пункту Спартак, а также с направления Каменки по населенному пункту Васильевка. "Черные Запорожцы" обстреливали окраины Ясиноватой зная, что там находится наблюдательный пункт СЦКК. Офицеры СЦКК в полном составе были вынуждены укрыться в подвале и находиться там в течение 2,5 часов", — сказал представитель СЦКК.

Представитель СЦКК добавил, что обстрел со стороны силовиков велся с целью спровоцировать силы ДНР на ответные действия.

"ВСУ рассчитывали спровоцировать ответный огонь со стороны ВС ДНР, в очередной раз перекрутить факты, привлечь СМИ и обвинить республику в нарушении "школьного перемирия" с целью дальнейшего использования этого на Минской площадке. Однако, в отличие от украинской стороны, мы неукоснительно соблюдаем данные нами обязательства в рамках "школьного перемирия", — сказал он.