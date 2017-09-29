ДУШАНБЕ, 29 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Россию беспокоит нарастание вызовов и угроз, исходящих с афганской территории, заявил посол РФ в Таджикистане Игорь-Лякин Фролов.
По его словам, в России видят, что руководство Таджикистана прилагает все усилия для укрепления границы и отражения попыток проникновения террористических и экстремистских элементов на территорию республики. "Однако в силу того, что эти угрозы и вызовы носят масштабный характер, международное сообщество, и прежде всего дружественные страны, должны оказывать необходимую помощь центральноазиатским государствам в деле эффективного противодействия им", — отметил дипломат.
"Главным источником угрозы религиозного экстремизма и терроризма в странах Центральной Азии являются международные террористические организации, как, например, ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ — ред.), пытающаяся внедрить свою агентуру в странах этого региона", — сказал Лякин-Фролов.
Участники конференции обсудят вопросы, касающиеся проблем региональной безопасности, в том числе угрозы и вызовы, которые становятся все более сложными, разноплановыми и затрагивают узловые проблемы внутренней и внешней политики государств региона. В мероприятии принимают участие представители органов государственной власти республики, депутаты парламентов Таджикистана и РФ, дипломаты посольств стран Центральной Азии, заместители руководителей Секретариата ОДКБ, Исполкома РАТС ШОС, а также руководство институтов и Центров стратегических исследований Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана и Афганистана.