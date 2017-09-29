Почти 400 случаев экстремизма зафиксировали в бундесвере ФРГ, сообщили СМИ

Солдаты бегут в вертолет NH90 во время учений недалеко от Ганновера, Германия. Архивное фото

Солдаты бегут в вертолет NH90 во время учений недалеко от Ганновера, Германия. Архивное фото

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Немецкая военная контрразведка (MAD) в настоящий момент занимается 391 предполагаемым случаем правого экстремизма в рядах бундесвера, сообщила газета Westfalenpost со ссылкой на ответ минобороны ФРГ на парламентский запрос фракции "Левых".

По данным издания, еще на момент начала 2017 года MAD занималась только 275 предполагаемыми случаями правого экстремизма в бундесвере.

"Неонацистам и членам правоэкстремистской группировки Reichsbürger ("Граждане Рейха") не может быть никаких извинений, они должны с треском вылетать из войск", — заявила представитель "Левых" Улла Елпке.

По ее словам, при наличии обоснованного подозрения в правом экстремизме военных следует до прояснения ситуации лишать доступа к оружию. "Халатность, как в случае с Франко А., нельзя больше допускать", — сказала она.

Согласно правительственным документам, до настоящего времени в 2017 году в трех случаях подозрения в правом экстремизме подтвердились. С начала июля MAD проверят всех кандидатов на зачисление в вооруженные силы с исламистским, право- и левоэкстремистским прошлым. За первые два месяца были проведены 3 тысячи 220 проверок.

Ранее немецкие правоохранители арестовали двух офицеров бундесвера, которых подозревают в подготовке теракта из правоэкстремистских убеждений. На квартире их сообщника, студента из города Оффенбах, были обнаружены боеприпасы, похищенные из воинской части.

Один из арестованных, 28-летний старший лейтенант Франко А., незадолго до ареста приобрел в Австрии пистолет. В ходе обысков следователи обнаружили инструкцию о том, как собрать бомбу, сообщал еженедельник Spiegel. Согласно данным следствия, Франко А. также незаконно получил статус беженца в миграционной службе, представившись выходцем из Сирии. Немецкие СМИ предположили, что это было сделано в целях получения доступа к беженцам для организации теракта.