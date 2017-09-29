В научном центре органической химии в Ереване произошло задымление

ЕРЕВАН, 29 сен – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Задымление возникло в пятницу в Научно-технологическом центре органической и фармацевтической химии в Ереване, сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

"Сигнал о задымлении в подвальном помещении Научно-технологического центра органической и фармацевтической химии поступил 29 сентября в 10.01 (09.01 мск)", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на место происшествия выехали шесть расчетов спасателей и группа реагирования на чрезвычайные ситуации Национального центра кризисного управления.

О возможных пострадавших не сообщается.