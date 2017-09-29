Силовики выпустили 150 мин и снарядов в пятницу утром, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Украинские силовики выпустили в пятницу утром 150 мин и снарядов по шести населенным пунктам самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР.

"В период с 06.00 до 09.00 украинская сторона восемь раз нарушила режим прекращения огня. При этом массированному минометному и танковому обстрелу с направления подконтрольной ВСУ Авдеевки подверглись населенные пункты республики Крутая Балка, Васильевка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Спартак. Противник выпустил 53 мины калибром 82 миллиметра, 40 мин калибром 120 миллиметров и 57 танковых выстрелов калибром 125 миллиметра", — сказал представитель оперативного командования.