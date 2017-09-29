Объявление независимости для Каталонии невыгодно, считают в Испании

МАДРИД, 29 сен – РИА Новости, Елена Шестернина. Создание независимого государства обернется для Каталонии огромными экономическими потерями, власти автономного сообщества, уверяющие в обратном, или сами ошибаются, или намеренно вводят в заблуждение жителей региона, утверждают власти Испании и предприниматели.
Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.
"Хватит кормить"
Один из главных аргументов, которые приводят каталонские власти в защиту объявления независимости, коротко можно определить как "хватит кормить остальную Испанию". Каталония действительно очень богатый регион, ее доля в испанском ВВП в 2016 году составила 19%, при этом доход на душу населения – 28 600 евро, четвертое место в стране после Мадрида, Страны басков и Наварры. Средний доход на душу населения в Испании – 24 тысячи евро в год.
С безработицей в автономном сообществе дела обстоят лучше, чем во многих других испанских регионах: если в среднем по стране 17,2%, то в Каталонии – 13,2%. Проблема с безработицей во многом решается за счет туристического сектора. В 2016 году Каталонию посетили 18 миллионов туристов (всего Испанию – 75,6 миллиона), барселонский аэропорт Эль-Прат перевез 44 миллиона пассажиров.
Помимо туризма развиты сельское хозяйство, химическая промышленность и автомобилестроение, здесь же находятся крупнейшие порты Испании. Порт в Барселоне по объемам грузоперевозок третий в Испании после Альхесираса и Валенсии, и один из крупнейших во всем Средиземноморье по числу принимаемых круизных лайнеров.
Однако правительство Каталонии не упоминает другие цифры. Почти 30% всех денег, выделенных государством на спасение экономики в условиях кризиса, пришлось именно на Каталонию. Общая сумма – 67,4 миллиарда евро.
Большой проблемой остается долг – более 35% ВВП автономного сообщества (в 2016 году ВВП составил 212 миллиардов евро), это третье место в стране после Валенсии и Кастилии-Ла-Манчи. Дыра в каталонском бюджете увеличивается с каждым годом. В 2007 году долг составлял 15,8 миллиарда, за 10 лет он вырос на 378%, достигнув в первом квартале нынешнего года 75,4 миллиарда евро.
Потери "независимости"
Президент каталонской предпринимательской ассоциации Empresaris de Catalunya, в которую входят 300 компаний региона, Жозеп Боу утверждает иное: иностранные инвестиции в регион заморожены, с 2008 года в Каталонии стало на 2 624 компании меньше (разница между новыми и теми, которые закрылись или ушли из региона), в Мадриде число новых компаний за это же время удвоилось. Он обратил внимание, что иностранные инвесторы не спешат вкладывать в каталонскую экономику: если в 2016 году рост иностранных инвестиций в целом по Испании составил 12%, то в Каталонию — 8%.
"Но больше всего нас заботит, что этот "процесс независимости" ведется не для улучшений, не для того, чтобы прийти к каким-то соглашениям, а чтобы расколоть, оторвать Каталонию от Испании. Предпринимателей заботит именно это. Если Каталония уходит из Испании, она уходит и из ЕС", — напомнил Боу. По его словам, в случае отделения Каталонии к этой территории не будут применимы никакие общеевропейские договоры — регион может поставить крест на свободном перемещении внутри Европы товаров, услуг, рабочей силы и капитала, забыть о еврозоне.
Испанские власти готовы поменять правила игры
В четверг министр экономики Испании Луис де Гиндос четко дал понять: ради решения каталонского вопроса Испания готова поменять правила игры и вести диалог об изменении системы финансирования автономных сообществ, в том числе Каталонии, к которой, по словам испанского министра, Мадрид относится "как мать, а не мачеха".
"Мы не слепые, мы знаем, что есть недовольство в части каталонского общества… Не существует ничего, высеченного в камне, существуют лишь правила", — заявил де Гиндос.