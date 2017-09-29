Источник рассказал, где находится бежавшая из Таиланда экс-премьер Чинават

БАНГКОК, 29 сен – РИА Новости. Бывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават, бежавшая из страны в конце августа перед оглашением приговора в ее деле о преступной халатности, находится в настоящее время в Лондоне, сообщил РИА Новости в пятницу источник в партии "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда"), которую раньше возглавляла Чинават.
Ранее в пятницу СМИ сообщили, что Чинават, не сделавшая ни одного публичного заявления после побега из страны и не разглашавшая своего места пребывания, находится в Лондоне. Также отмечалось, что бывший премьер обратилась к властям Великобритании с просьбой о политическом убежище.
"В партии сейчас все говорят о том, что Йинглак Чинават находится в Лондоне, это, как мне представляется, уже установленный факт. О том, что она может попросить политического убежища в Англии, тоже говорят, и это тоже может быть правдой", — сказал РИА Новости источник, бывший депутат парламента от партии "Пхыа Тхаи". "Однако этот момент мне не кажется очень важным: попросит бывший премьер убежища или нет, в любом случае, уголовное дело, по которому ее осудили в Таиланде на пять лет тюрьмы, настолько политизировано, что ни один суд в мире не примет решения о ее экстрадиции в Таиланд", — добавил собеседник агентства, юрист по образованию. В международных договорах об экстрадиции и в экстрадиционном законодательстве большинства стран мира существует стандартная формулировка о невозможности экстрадиции лица, преследуемого в своей стране по политическим мотивам, пояснил источник.
"По информации нашего МИД, Чинават находится в Дубае. Мы уже обратились в Интерпол по поводу ее местонахождения" — заявил в пятницу вице-премьер по вопросам безопасности и министр обороны Таиланда генерал Правит Вонгсуван.