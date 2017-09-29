Источник рассказал, где находится бежавшая из Таиланда экс-премьер Чинават

БАНГКОК, 29 сен – РИА Новости. Бывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават, бежавшая из страны в конце августа перед оглашением приговора в ее деле о преступной халатности, находится в настоящее время в Лондоне, сообщил РИА Новости в пятницу источник в партии "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда"), которую раньше возглавляла Чинават.

Ранее в пятницу СМИ сообщили, что Чинават, не сделавшая ни одного публичного заявления после побега из страны и не разглашавшая своего места пребывания, находится в Лондоне. Также отмечалось, что бывший премьер обратилась к властям Великобритании с просьбой о политическом убежище.

"В партии сейчас все говорят о том, что Йинглак Чинават находится в Лондоне, это, как мне представляется, уже установленный факт. О том, что она может попросить политического убежища в Англии, тоже говорят, и это тоже может быть правдой", — сказал РИА Новости источник, бывший депутат парламента от партии "Пхыа Тхаи". "Однако этот момент мне не кажется очень важным: попросит бывший премьер убежища или нет, в любом случае, уголовное дело, по которому ее осудили в Таиланде на пять лет тюрьмы, настолько политизировано, что ни один суд в мире не примет решения о ее экстрадиции в Таиланд", — добавил собеседник агентства, юрист по образованию. В международных договорах об экстрадиции и в экстрадиционном законодательстве большинства стран мира существует стандартная формулировка о невозможности экстрадиции лица, преследуемого в своей стране по политическим мотивам, пояснил источник.

Суд оправдал Чинават в части обвинений, связанных с попустительством коррупции в выполнении программы, которая являлась частью ее предвыборных обещаний, отметив в приговоре, что бывший премьер принимала активные меры для предотвращения коррупции. Одновременно суд признал Чинават виновной в преступной халатности за то, что, зная о фиктивном характере сделки по продаже риса, которую заключил с подставной компанией из КНР министр торговли в ее кабинете, она не предотвратила эту фиктивную сделку. По этому обвинению Чинават была приговорена заочно к пяти годам тюремного заключения.

Ранее, 25 августа, министр торговли в ее кабинете Бунсонг Терияпиром был приговорен судом к 42 годам лишения свободы за межправительственную сделку, которую суд признал фиктивной. Оглашение приговора Чинават должно было состояться также 25 августа, однако в связи с ее неявкой в тот день в суд заседание по ее делу было перенесено на 27 сентября, а в отношении самой Чинават был выпущен ордер на арест. По информации таиландских властей, Чинават покинула территорию Таиланда 23 августа, тайно переехав сухопутным путем в Камбоджу, откуда отправилась в Дубай, где проживает в эмиграции ее старший брат Таксин Чинават, также бывший премьер-министр Таиланда, заочно приговоренный в 2008 году таиландским верховным судом к двухлетнему тюремному заключению за инсайдерскую сделку с недвижимостью. Сообщения СМИ о том, что Чинават находится в Лондоне с 11 сентября, власти Таиланда не подтверждают.

"По информации нашего МИД, Чинават находится в Дубае. Мы уже обратились в Интерпол по поводу ее местонахождения" — заявил в пятницу вице-премьер по вопросам безопасности и министр обороны Таиланда генерал Правит Вонгсуван.