В ДНР заявили, что силовики более 20 раз за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Украинские силовики более 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 23 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 11 населенных пунктов республики, по которым применялись танки, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал он.

Представитель оперативного командования ДНР сообщил, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков повреждены 17 домов в Донецке и Докучаевске. "Также повреждения получили здания железнодорожного вокзала, гостиницы в городе Ясиноватая. Там же по улице Подлесная и Победы повреждены опоры линии электропередачи", — сказал он.