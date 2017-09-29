В ДНР заявили, что силовики более 20 раз за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Украинские силовики более 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Представитель оперативного командования ДНР сообщил, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков повреждены 17 домов в Донецке и Докучаевске. "Также повреждения получили здания железнодорожного вокзала, гостиницы в городе Ясиноватая. Там же по улице Подлесная и Победы повреждены опоры линии электропередачи", — сказал он.