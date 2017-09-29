В МИД России рассказали о сотрудничестве по кибербезопасности с США

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. РФ возобновит сотрудничество по кибербезопасности с США, как только Вашингтон будет готов для этого, соответствующие предложения американцам переданы, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, курирующий антитеррористическое сотрудничество.

Он указал, что "любые многосторонние усилия в этой области должны дополняться двусторонним диалогом".

"Мы открыты к сотрудничеству с любыми заинтересованными государствами. США, как и Россия, – безусловный тяжеловес в области информационно-коммуникационных технологий. При таком раскладе диалог всегда полезнее, чем пикировка или обмен обвинениями. Надеюсь, что американская сторона это тоже понимает", — отметил замглавы МИД РФ.

"К диалогу с американцами по данной теме мы готовы. В этом плане у нас уже накоплен позитивный опыт. Сотрудничество возобновится, как только для этого созреет Вашингтон. Соответствующие предложения мы американцам неоднократно передавали. Исходим из того, что сейчас мяч находится на стороне США", — заключил замглавы МИД РФ.