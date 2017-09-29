Во Франции с начала года предотвратили 12 терактов

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Власти Франции с начала года предотвратили 12 терактов, целью которых были отдельные люди, места массового скопления людей и общественные учреждения, заявил министр внутренних дел страны Жерар Колон.CNEWS, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
"Было несколько целей. Некоторые были политическими терактами, направленными против отдельных людей, митинги, например, избирательные участки. Другие были направлены против учреждений, к примеру, в Париже", — добавил Колон. Министр также отметил, что терактов в метро не планировалось, однако правоохранительные органы продолжают внимательно следить за ситуацией в подземке и в поездах.
Колон рассказал, что по данным МВД, во Францию с Ближнего Востока вернулись 343 радикально настроенных "боевика", в настоящий момент правоохранительные органы следят за 18 тысячами предполагаемыми радикалами. По словам министра, "лицо терроризма" очень изменилось с теракта в "Батаклане", сегодня правоохранительные органы и спецслужбы знают, как бороться с радикально настроенными элементами. Однако наибольшую сложность представляют те, кто "радикализуется в своих кварталах и решает совершить атаку с ножом или на машине".
В четверг Национальное собрание (нижняя палата парламента) приняло новый антитеррористический закон, упрощающий процедуру контроля на границах и внутри страны. В частности, речь идет о проверках документах "на подступах к вокзалам", а также "в радиусе до 20 километров от портов и аэропортов". Закон предусматривает увеличение максимального времени проверки с шести до 12 часов.
Режим ЧС был введен на территории Франции решением кабинета министров по предложению президента Франсуа Олланда после терактов 13 ноября 2015 года.