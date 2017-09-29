В ЛНР обеспокоены состоянием предприятий в Алчевске

ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики выразили обеспокоенность состоянием металлургического комбината и коксохимического завода в подконтрольном ополченцам Алчевске из-за транспортной блокады радикалами Донбасса.

Ранее власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду региона со стороны украинских радикалов ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. Однако Алчевский металлургического комбинат и Алчевский коксохимический завод не находятся под внешним управлением ЛНР.

"Правительство республики обеспокоено ситуацией, сложившейся на градообразующих предприятиях города Алчевска – Алчевского металлургического комбината и Алчевского коксохимического завода. Уже более полугода эти крупнейшие предприятия республики вынуждены простаивать, теряя ценные квалифицированные кадры", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Совета министров ЛНР.

В заявлении говорится, что в связи со сложившейся ситуацией сотрудники предприятия вынуждены уезжать на заработки, а комбинат и завод разворовываются. В Совмине подчеркнули, что социальная ситуация в городе Алчевске накаляется, а люди "доведенные до отчаяния и не видящие перспектив", готовы выйти на улицу с протестами.

"Заверяем вас, что в ближайшее время правительство республики уделит особое внимание сложившейся ситуации на данных предприятиях и не допустит дальнейшего ухудшения уровня жизни населения", — говорится в тексте заявления.

Ранее украинские радикалы, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. После того, как власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил предложение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Согласно решению Киева, блокада будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.