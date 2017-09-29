Суд в Греции рассмотрит запросы США и России о выдаче Александра Винника

Сопровождение гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в отмывании денег, в аэропорту в Саланиках. 29 сентября 2017

Сопровождение гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в отмывании денег, в аэропорту в Саланиках. 29 сентября 2017

САЛОНИКИ, 29 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Совет судей в греческих Салониках рассмотрит два запроса – США и России — на выдачу россиянина Александра Винника, арестованного в Греции 25 июля.

США обвиняют гражданина РФ в отмывании 4 миллиардов долларов через электронную биржу. По просьбе американских властей Винник был задержан в Греции 25 июля. Экстрадиции Винника добивается и генеральная прокуратура России. Как следует из информации, представленной НЦБ Интерпола Греции, по решению Апелляционного суда Салоников от 19 сентября Винник помещен под арест на 40 суток с целью выдачи в Россию. Сам Винник не возражает против этого.

Винник был арестован в гостинице на полуострове Халкидики на севере Греции. Власти США обвиняют 38-летнего россиянина в том, что он с 2011 года руководит преступной организацией, которая владеет и управляет одним из главных сайтов в сфере киберпреступлений в мире — биткоин-биржей BTC-e. Среди обвинений, в частности, легализация доходов от преступной деятельности с помощью обмена криптовалют. По оценкам американских следователей, с момента создания биржи Винник отмыл не менее 4 миллиардов долларов.

Арестованный россиянин отверг все обвинения в незаконной финансовой деятельности, он также отказался от добровольной экстрадиции в США. По оценке адвоката россиянина, это дело уникальное не только для Греции, но и для всей Европы. Рассматривать дело Винника будет совет судей города Салоники. В отличие от обычных судебных заседаний, рассмотрение дела будет длиться лишь один день.

Совет судей может вынести решение как об экстрадиции Винника в Россию, так и в США.

При несогласии с решением совета судей защита в течение 24 часов подаст апелляцию в верховный суд – Ареопаг в Афинах. Решение Ареопага передается на подпись министра юстиции. По греческому законодательству именно министру юстиции дается окончательное право решить, экстрадировать задержанного или нет, или экстрадировать в другую страну, если есть такой запрос. Министр юстиции самостоятельно выносит решение по экстрадиции, при этом он может не руководствоваться судебными решениями.

До решения совета судей Винник находится в тюрьме Салоников. В генеральном консульстве России в Салониках РИА Новости сообщили, что генконсульство принимает все меры для защиты прав гражданина России. Винника посещал в тюрьме генконсул Александр Щербаков, жалоб на условия содержания со стороны заключенного не было.