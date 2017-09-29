На складе под Винницей продолжается детонация боеприпасов

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Одиночная детонация боеприпасов продолжается на военном складе в Винницкой области, где произошел пожар, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 07.00 (совпадает с мск) 29 сентября на территории военного склада наблюдается одиночная детонация боеприпасов… Граждане, которые были эвакуированы, возвращаются к местам проживания, кроме больных, находившихся на лечении в больнице. Ситуация постепенно нормализуется", — говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.
Все населенные пункты, по данным ведомства, подключены к электроснабжению, продолжаются работы по восстановлению газоснабжения.
К ликвидации последствий привлечены более 2 тысяч человек и 358 единиц техники, добавили в пресс-службе. На месте работает оперативная группа Госслужбы по ЧС во главе с первым заместителем председателя ведомства.