На складе под Винницей продолжается детонация боеприпасов

Пожар на складе боеприпасов в Винницкой области (71)

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Одиночная детонация боеприпасов продолжается на военном складе в Винницкой области, где произошел пожар, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.

"По состоянию на 07.00 (совпадает с мск) 29 сентября на территории военного склада наблюдается одиночная детонация боеприпасов… Граждане, которые были эвакуированы, возвращаются к местам проживания, кроме больных, находившихся на лечении в больнице. Ситуация постепенно нормализуется", — говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.

Все населенные пункты, по данным ведомства, подключены к электроснабжению, продолжаются работы по восстановлению газоснабжения.

К ликвидации последствий привлечены более 2 тысяч человек и 358 единиц техники, добавили в пресс-службе. На месте работает оперативная группа Госслужбы по ЧС во главе с первым заместителем председателя ведомства.