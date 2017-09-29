В Черкассах убили депутата горсовета

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Депутата городского совета убили ночью в Черкассах, возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Черкасской области.

"По факту убийства депутата Черкасского городского совета открыто уголовное производство… Розыск злоумышленников продолжается", — говорится в сообщении полиции, опубликованном в Facebook

На месте работали полицейские, эксперты, кинологи, также прибыло руководство полиции города Черкассы и области, на территории области введен план "Сирена".

Правоохранители изъяли вещественные доказательства на месте происшествия, уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство".

По данным местного издания "Про все", убит депутат горсовета Михаил Бинусов, его расстреляли из автомата Калашникова.