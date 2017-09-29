В Италии рассказали о последствиях "безумных" санкций против России

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Санкции в отношении России обернулись для Италии убытками в размере 7 миллиардов евро. Об этом рассказал лидер партии "Лига Севера" и кандидат на должность премьер-министра страны Маттео Сальвини в интервью "Известиям".

"В период большого экономического кризиса санкции против Москвы стали фактически самоубийством", — отметил он.

По его словам, "безумные" ограничительные меры против Москвы привели к тому, что малые и средние итальянские компании, ориентированные на экспорт в Россию, вынуждены были закрыться. По его словам, наибольшие потери понесло мебельное производство.

"Это реальность, спровоцированная недальновидной политикой Рима и Брюсселя", — заявил Сальвини.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине. В результате страны Запада ввели ряд санкций, Москва приняла ответные меры.

Москва неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в дела Украины, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений. Российские власти также не раз заявляли, что разговор на языке санкций контрпродуктивен.