Президент Туркмении написал книгу о спорте

АШХАБАД, 29 сен — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Презентация новой книги президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова "Спорт – это путь к дружбе, здоровью и красоте" состоялась в конференц-зале государственного Центра общественных организаций, сообщает в пятницу русскоязычная правительственная газета "Нейтральный Туркменистан".
В церемонии представления новой книги главы государства приняли участие руководители меджлиса (парламента) Туркменистана, члены правительства, главы силовых ведомств, представители спорта, общественных организаций и СМИ.
Особое внимание в новой книге президента уделено прошедшим в Ашхабаде V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, на которых сборная Туркменистана одержала победу в общекомандном зачете.
Книга подготовлена и выпущена в свет Туркменской государственной издательской службой на туркменском, английском и русском языках и проиллюстрирована фотоматериалами.