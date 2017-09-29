Генсек ЛАГ предложил главе МИД Ирака помощь в ситуации с Курдистаном

Сирийские курды во время митинга в поддержку референдума о независимости Иракского Курдистана

Сирийские курды во время митинга в поддержку референдума о независимости Иракского Курдистана

КАИР, 29 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт в телефонном разговоре с главой МИД Ирака Ибрагимом Джаафари предложил помощь панарабской организации в урегулировании ситуации вокруг Иракского Курдистана, говорится в распространенном заявлении ЛАГ.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум за независимость. По данным высшей комиссии по выборам и референдуму, "за" проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут вести переговоры с правительством автономии по результатам голосования. Против референдума выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.

"Разговор касался ситуации в Ираке после референдума. Генсек поинтересовался позицией иракского правительства по этому вопросу, а также тем, что ЛАГ может сделать с целью сохранения целостности Ирака… Генсек выразил полную готовность сыграть в этом процессе действенную роль", — говорится в документе.