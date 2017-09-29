Власти США утроили число запросов на раскрытие данных о пользователях Apple

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Корпорация Apple в первой половине 2017 года получила от правительства США в три раза больше запросов на раскрытие информации о пользователях своих устройств, чем годом ранее.

В заявлении компании отмечается, что речь идет о письмах-требованиях по раскрытию конфиденциальной персональной информации в связи с угрозой национальной безопасности.

За первые полгода 2017 года Apple получила почти 13,5 тысячи таких запросов, из которых требуемая информация была предоставлена по девяти тысячам аккаунтов "яблочной" техники.

При этом за тот же период прошлого года, корпорация получила порядка трех тысяч запросов и предоставила данные в отношении 2-2,4 тысяч пользователей.