В мексиканском штате Идальго снесут 12 школ после землетрясения

МЕХИКО, 29 сен – РИА Новости. Сразу 12 школ будут снесены, а затем отстроены заново в мексиканском штате Идальго после сильного землетрясения на прошлой неделе, сообщила в четверг министр общественного образования штата Сайонара Варгас.

По ее словам, ученики данных школ на время восстановительных работ смогут заниматься во временных помещениях. "Дети из этих школ находятся во временных помещениях, мобильных классах, других зданиях, два из которых – церкви, в ряде специально арендованных или предоставленных мест", — заявила Варгас.

Помимо 12 сносимых школ, еще 370 образовательных учреждений штата требуют ремонта после подземных толчков.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике 19 сентября. Мощные толчки на юге страны дошли до Мехико, где также разрушены десятки домов. Впоследствии произошли еще два землетрясения магнитудой 5,8 и 6,1. По последним официальным данным, всего в стране погибли 344 человека.

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