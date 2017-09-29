Иностранцы спешат покинуть Иракский Курдистан до прекращения полетов

ЭРБИЛЬ, 29 сен — РИА Новости. Спокойная обстановка сохраняется в аэропортах Иракского Курдистана, полёты из которых по распоряжению иракских властей будут закрыты с вечера пятницы, однако иностранцы спешат покинуть регион до того, как закроют авиасообщение, передаёт корреспондент РИА Новости.

В аэропорту Эрбиля много пассажиров, они торопятся вылететь до прекращения полётов. Многие приехали в аэропорт без билета, надеясь купить его непосредственно перед полётом. Помещения авиаузла украшены флагами Курдистана. Значки в форме территории автономии есть и у сотрудников аэрогавани. Флагов Ирака здесь нет.

Авиакомпании пока продолжают летать в Курдистан, в том числе из Турции. Так, сейчас из Эрбиля можно улететь в Стамбул и Газиантеп (Турция), а также в Амман, Шарджу, Бейрут и другие города. Однако в справочной аэропорта РИА Новости подтвердили, что с 18.00 по местному времени (совпадает с мск) все полёты из аэропорта будут прекращены.

Пассажиры в очередях обсуждают последние события — многие специально поменяли планы, чтобы улететь в пятницу. В частности, в аэропорту Эрбиля сейчас много европейцев-сотрудников нефтяных компаний, работающих в Курдистане, журналистов, работников некоммерческого сектора.

"Иракской визы у меня нет (в Курдистане есть свои визы, по которым можно въехать только в автономию), плюс ходят слухи, что границы могут закрыть. Поэтому я специально купил билет на сегодня, хотя билеты уже дорогие", — рассказал РИА Новости молодой человек, вылетающий через Амман в Каир. По его словам, он работает в одном из ресторанов Эрбиля и сейчас отправляется домой в Египет в отпуск.

По отзывам очевидцев, спокойная обстановка сохраняется и во втором аэропорту Курдистана — в городе Сулеймания.