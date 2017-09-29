Новый посол США в России Хантсман "с нетерпением" ждет начала работы

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Новый посол США в России Джон Хантсман заявил, что ждет начала работы в Москве "с нетерпением".

"Для меня честь служить нашей великой стране в качестве посла США в России. С нетерпением жду присоединения к команде посольства в Москве", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Honored and humbled to serve our great country as U.S. Ambassador to Russia. Looking forward to joining America's Embassy team in Moscow. — Jon Huntsman (@JonHuntsman) 28 сентября 2017 г.

В четверг сенат США проголосовал за его кандидатуру в качестве американского посла.

Президент США Дональд Трамп внес в сенат кандидатуру Хантсмана еще в середине июля. Власти РФ уже дали предварительное согласие (агреман) на работу Хантсмана в Москве.

Джон Хантсман (Jon Huntsman) родился 26 марта 1960 года в городке Пало-Альто, штат Калифорния. Он уже был главой американской дипмиссии в Сингапуре и Китае. С 1989 по 1990 год Хантсман занимал пост заместителя помощника государственного секретаря в департаменте международной торговли США. В 2005–2009 годах Хантсман — губернатор штата Юта.