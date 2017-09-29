США начали уничтожение оставленного в Панаме химоружия

МЕХИКО, 29 сен – РИА Новости. США начали процесс уничтожения своего химического оружия, оставленного в зоне Панамского канала после передачи контроля над каналом панамской стороне 31 декабря 1999 года, сообщил представитель МИД Панамы.

По данным гондурасского портала Heraldo , речь идет о запасах горчичного газа (иприт), фосгена и других отравляющих веществ, которые до сих пор хранятся на складах.

"С середины сентября началась операция по уничтожению химических боеприпасов, находящихся на острове Сан-Хосе", — заявил представитель МИД Панамы агентству Франс Пресс.

Операция проводится в тесном взаимодействии между американскими специалистами и взрывотехниками национальной полиции Панамы. Химические боеприпасы остались на острове в районе Панамского канала еще со времен Второй мировой войны и войны США во Вьетнаме.