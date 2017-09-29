Власти Мьянмы пригласили генсека ООН посетить страну и штат Ракхайн

ООН, 29 сен — РИА Новости. Правительство Мьянмы приглашает генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша посетить страну и штат Ракхайн, который за последний месяц покинули несколько сотен тысяч представителей народности рохинджа, сообщил советник по национальной безопасности Мьянмы У Таунг Тун.

Гутерреш в четверг заявил о необходимости обеспечить условия для возвращению в Мьянму беженцев рохинджа, которые бежали из-за насилия в стране.

"Представители дипломатического корпуса в Янгоне в сопровождении журналистов посетят север штата Ракхайна в понедельник. У них будет возможность получить информацию из первых рук о ситуации на месте. Я с радостью отмечаю, что правительство Мьянмы передало приглашение генеральному секретарю и заместителю генерального секретаря посетить Мьянму. Мы надеемся приветствовать их в ближайшее время", — заявил советник по национальной безопасности Мьянмы на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в стране.

Накануне представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил о запланированной на четверг поездке глав некоторых управлений ООН на север штата Ракхайн, которую организовало правительство страны. Однако в четверг было объявлено, что визит перенесен.