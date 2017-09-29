БЕРЛИН, 29 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп заявили о "негативной роли" Ирана в разрешении конфликтов в Сирии и Ливане, а также вокруг Израиля, и отметили, что это неприемлемо, сообщила пресс-служба кабмина ФРГ.

"Канцлер и президент выразили общее мнение, что негативная роль Ирана, как в Сирии или в Ливане, так же, как и продолжающееся со стороны Ирана непризнание государства Израиль, неприемлемы", — говорится в заявлении.

Лидеры ФРГ и США указали на "несовместимость с решением СБ ООН" ракетной программы Ирана и необходимость "максимально единой реакции со стороны международного сообщества" по данному вопросу.

В то же время Меркель подтвердила свою поддержку соглашению по иранской ядерной программе. "Канцлер и президент обсудили будущее соглашения, выработанного "шестеркой" посредников с Ираном. Канцлер вновь подчеркнула, что поддерживает это соглашение, которое является важным инструментом ядерного сдерживания Ирана", — отмечается в сообщении.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. Президент США Дональд Трамп говорил, что подумывает о выходе из сделки, все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.

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