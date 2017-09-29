Меркель и Трамп согласились, что давление на КНДР должно быть усилено

БЕРЛИН, 29 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре согласились, что дипломатическое и политическое давление на КНДР должно быть усилено, сообщила пресс-служба кабмина ФРГ.

"Центральной темой разговора стал нынешний кризис вокруг КНДР. Канцлер подчеркнула, что все средства для мирного решения конфликта должны быть использованы. В этой связи канцлер и президент выразили согласие, что дипломатическое и политическое давление на режим в КНДР должно быть усилено", — говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

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