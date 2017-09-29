МЕХИКО, 29 сен – РИА Новости. Главное здание министерства связи и транспорта Мексики решили снести из-за повреждений, полученных при землетрясении 19 сентября, заявил генеральный директор департамента развития и управления портами ведомства Фернандо Гамбоа.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике 19 сентября. Мощные толчки на юге страны дошли до Мехико, разрушены десятки домов. Впоследствии произошло еще два землетрясения магнитудой 5,8 и 6,1. По последним официальным данным, погибли 344 человека.

В результате подземных толчков здание мексиканского министерства связи и транспорта получило повреждения и крен в 3%. Построенное в 1950-х годах здание расписано муралями известных мексиканских художников, таких как Хосе Чавес Морадо, Франсиско Суньига, Родриго Аренас Бетанкур. Сейчас там работают 2,5 тысячи человек.

"Для меня это было удивительно, нас проинформировали, что здание повреждено и будет снесено, мурали на стенах перенесут, это старое здание, ему больше 50 лет", — приводит портал Financiero слова Гамбоа.

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